英國一名男子在2003年被控性侵，因而入獄17年，近日終於洗刷冤屈，證實清白，沒想到竟意外得知，若想獲得政府賠償金，必須先扣除坐牢期間的住宿和伙食費，讓他難以接受。

綜合外媒報導，現年57歲的馬金森（Andrew Malkinson）2003年被控在大曼徹斯特都會區索爾福（Salford）性侵一名女子，儘管他堅稱自己是被冤枉的，但仍被判處無期徒刑，至少需服刑7年才可以假釋，不過由於他自始至終都堅持清白，所以直到2020年12月才出獄，並受到警方密切監控。

後來根據犯案者的DNA證據顯示，證實馬金森確實與此案無關，法院也在本月27日洗清他的罪名，但令馬金森無法接受的是，雖然他有可能獲得高達100萬英鎊（約新台幣4013萬）的賠償金，但這筆錢要等好幾年才會真正撥款，還要扣除坐牢期間的住宿費和伙食費。

馬金森表示，想到自己被政府「綁架」這麼多年，出獄後除了面臨失業和無家可歸的痛苦，還要自行負擔入獄17年的食宿費，讓他覺得無比噁心。英國司法委會員主席尼爾（Bob Neill）也坦言，政府應該重新審查這些不公平的規定。

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