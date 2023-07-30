美國一對情侶和家人到餐廳聚餐，未料女子吃圓蛤時，突然咬到一顆又大又圓的異物，吐出來一看竟是一顆9.8公厘的珍珠，近日男友向女子求婚，讓她感動不已，兩人也決定用當初發現的珍珠製成婚戒，故事在網路上曝光後，不少網友都紛紛獻上祝福。

綜合外媒報導，美國一對情侶珊迪（Sandy Sikorski）和肯（Ken Steinkamp）在2021年12月和親友到位於韋斯特利（Westerly）的餐廳用餐並點了一份圓蛤（quahog），當時盤子裡只剩下最後一個，肯貼心將圓蛤讓給愛吃海鮮的女友，沒想到珊迪把圓蛤吃進嘴裡，竟咬到一顆又大又圓的異物，她嚇得立刻把東西吐出來，並拿在手裡仔細觀察，疑惑地說：「這是牙齒嗎？」

隨後一行人就意識到這是一顆9.8公厘的珍珠，並將其帶去給珠寶商鑑定，確認為真的珍珠，鑑定人員看到後也相當驚訝，直言要天然製作出這種尺寸與重量的珍珠，至少需要50多年的時間，大約只有百萬分之一的機率才能發現這種珍珠。

儘管這顆珍珠價值十分珍貴，但珊迪和肯並未把它售出，近日已經與男友交往4年的珊迪收到對方求婚，雙方決定用當初發現的這顆珍珠做成婚戒，並且再回到當初那間餐廳慶祝，而老闆娘得知兩人的喜訊也開心不已，把他們的故事分享到社群平台上，讓大家都能沾沾喜氣，珊迪和肯也收穫許多網友祝福。