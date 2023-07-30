非洲國家肯亞的馬賽馬拉國家保護區，每年7到10月都會上演「牛羚大遷徙」，被譽為動物界最壯觀的景象之一，除了牛羚以外，也有不少斑馬會跟著一起移動。近日有觀光客目睹殘酷的獵殺現場，一隻斑馬和同伴渡河時，遭鱷魚攻擊腹部，牠雖然掙脫上岸，腹部仍破了一個大洞，臟器全垂掛在體外，最終因失血過多倒地，還是成為鱷魚的大餐。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段影片，國外一名旅館經理格蘭特（Grant Parker）日前為了看一年一度的「牛羚大遷徙（wildebeest migration）」，前往位於肯亞的馬賽馬拉（Masai Mara），且在這場大型遷徙行動中，還有許多斑馬會跟著一起行動。

格蘭特透露，當時他和同伴原本計畫到沙河（Sand River）區域，但經過一個小山丘時，他們看到一大群斑馬正快速地朝馬拉河（Mara River）移動，於是立刻改變方向，跟隨這一大群斑馬移動，「觀看大量牛羚和斑馬聚在一起的場面很特別，看到牠們穿過鱷魚出沒的水域更讓人驚嘆。」

格蘭特指出，過河的其中一隻斑馬不太幸運，準備跳躍上岸時，被一隻鱷魚攻擊腹部，但這隻斑馬相當堅強，仍奮力掙脫回到岸上，只是傷害已經造成，斑馬的腹部破了一個大洞，裡面的臟器全都垂掛在體外，牠虛弱到跌跌撞撞地走來走去，最終因失血過多，倒在地上奄奄一息。

鱷魚沒有因為獵物跑走就放棄，反而持續待在水裡觀察，一看到斑馬倒地牠們就馬上爬上岸進攻，已經無力反抗的斑馬只能無奈屈服，成為鱷魚的大餐。目睹全程的格蘭特對此場景難以忘懷，感嘆說道：「雖然很可怕，但這就是大自然。我們明白這是一件悲傷的事，同時也十分罕見。」