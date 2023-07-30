美國科羅拉多州（Colorado）一處鱷魚園區近日發生一起驚險意外，一名工作人員拿著生火雞餵食鱷魚時，不慎腳滑，鱷魚在面對要吃火雞或是人類小腿的兩難抉擇中，很快就朝著小腿進逼，4秒生死一瞬間的驚險畫面曝光後，隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，位於科羅拉多州的「科羅拉多鱷魚爬行公園」（Colorado Gator Farm）一名工作人員查德（Chad），日前在沒有任何保護裝備的情況下，徒手拿著生火雞準備餵食一隻名叫埃爾維斯（Elvis）的巨鱷。沒想到當查德走進鱷魚池餵食時，突然腳滑跌坐在地，差點被埃爾維斯吃掉。

畫面中可見，當時查德拿著生火雞走進鱷魚池，緊接著向埃爾維斯示意他手上有食物，埃爾維斯見狀也隨即跟上，沒想到當查德將生火雞丟向牠後，竟一時腳滑摔倒在水池邊。眼看著更豐盛的「食物」跌坐在眼前，埃爾維斯立刻向查德狂奔而去，好在查德後退得夠快，且現場也有另一名解說人員趕緊上前幫忙壓制埃爾維斯，查德才能成功逃過一劫。

「科羅拉多鱷魚爬行公園」官方粉專事後也分享了這幕驚險過程，更打趣說道，「埃爾維斯很難決定到底是要吃生火雞，還是吃查德的小腿…誰又能想到，一隻重達600磅（約272公斤）、長12英尺（約3.6公尺）的短吻鱷能跑得這麼快。」影片曝光後，不少網友紛紛留言直呼「天哪這太瘋狂了」、「看得我頭皮發麻」、「太讓人印象深刻了」。