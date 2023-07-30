俗話說「民以食為天」，古代御廚為了讓皇帝品嘗天下美味，不僅會搜羅各式美食，也將不少珍稀動物入菜，甚至還有獨特的烹飪方式，其中，明代就有三道菜堪稱毫無人性，而生吃猴腦只排在最後，第一名叫做「驢炙」，因為吃法太過殘忍，被明仁宗下令禁止。

根據《網易》報導，明代有三道菜餚堪稱毫無人性，分別為「驢炙」、「炭烤乳羊」及「生吃猴腦」。古人為了能夠吃到新鮮猴腦，就將活生生的小猴子固定在飯桌中間的洞口上，等所有配料都備好後，用利器敲開猴子的頭蓋骨，接著將所有佐料倒入猴腦就可以開吃，不過期間伴隨著猴子淒厲的嚎叫聲。

第二名則是「炭烤乳羊」，明朝時期的草原部落為了吃到肉質鮮嫩的羊肉，會將一隻即將臨盆的母羊活活烤熟，之後劃開其腹部，從中取出未出生的小羊食用。據說這種做法不僅皮酥肉嫩，味道還十分鮮美。

第一名叫做「驢炙」，又被稱作「活叫驢」，吃這道菜，驢都不用殺，而是根據食客的要求，想吃哪裡就處理到哪裡。過程中會先將驢固定好，接著在食客指定的位置，活活剝開一層皮，露出鮮肉後隨即澆上沸騰的熱湯，最後再直接把熟肉取下，供客人食用。後來這道菜傳進宮中，成為御膳桌上的佳餚，但明仁宗得知此吃法後十分氣憤，不僅將做菜的人繩之以法，也下令禁食，這道菜因而在明仁宗時期銷聲匿跡。