夏季天氣炎熱，是蛇類頻繁出沒的季節。印度一名園丁午餐時喝了點小酒，並趁著休息時間在室外小睡了一陣子，沒想到一條眼鏡王蛇竟趁著他熟睡期間，偷偷鑽進他的襯衫裡面，等園丁醒來以後，立刻嚇得向同事們求救，所幸最後平安無事，眼鏡王蛇也安全離開現場。

根據《太陽報》報導，印度一名園丁午餐後喝了一點酒，並在室外休息，小睡了一陣子，他醒來後察覺有冰涼的不明物體藏在襯衫和身體之間，仔細一看才發現竟是一條眼鏡王蛇趁著他睡著的期間偷偷鑽進了襯衫，園丁害怕地動也不敢動，只能急忙向其他同事求救。

從網路上流傳的影片可以看到，園丁高舉雙手以躲避危險，而眼鏡王蛇從其中一個釦縫中探頭，同事耐心地安撫著園丁，「保持安靜，不要動！」但眼鏡王蛇似乎被圍觀的人們嚇到了，又快速地鑽回襯衫內，園丁害怕地發出驚呼聲，同事則急忙制止他，「不要尖叫，牠會咬人的。」另一名同事也附和道：「不要動你的手，這是一條憤怒的眼鏡王蛇，牠可能會咬你。」

其中一名同事還伸手幫忙解開一顆鈕扣，方便眼鏡王蛇找到出去的路，不過牠仍警戒地發出「嘶嘶聲」，拒絕任何人伸出援手。所幸最後這條身長約2.1公尺的眼鏡王蛇從園丁的衣服裡滑出，掉在一旁的草叢中，隨後快速逃離現場，園丁和同事也才終於鬆了一口氣。

網友們看到影片也都替園丁感到心驚膽跳，紛紛留言，「這是一條非常危險的蛇，對園丁來說簡直是九死一生」、「能平安無事都要歸功於他驚人的控制能力和平穩的身心」、「如果這發生在我身上，我絕對會當場沒有心跳」。

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