英國蘇格蘭一名男子近日打算在自家後院挖一座游泳池，未料才挖了80公分深，就看見一個形似鳥嘴的遺骨，男子仔細觀察後發現，這是海豚的頭顱和部分頸椎骨，當地國家博物館接手研究後，推測海豚應來自8000年前，且是一隻年長的雌性海豚。

An ancient dolphin was discovered by a dad digging up a pool in his gardenhttps://t.co/yN66XlPWWW — Daily Star (@dailystar) July 30, 2023

根據《每日郵報》報導，44歲男子保羅（Paul McDonald）近日打算在位於史特靈（Stirling）的住家後院挖一座游泳池，沒想到才挖到地下約80公分處就發現了一具骨骸，保羅正好從是和研究骨骼有關的工作，因此他一眼就認出來這是海豚的頭顱和部分頸椎骨，這個發現讓保羅興奮不已，直呼：「我們六年前買了這棟房子，曾經發現一些舊瓶子和硬幣，但我一直想找到這樣的東西。」

後來這具海豚交由蘇格蘭國家博物館（NMS），研究後推測其年代應為8000年前，另外在頭骨裡還發現一個由鹿角製作的切割工具，很可能是當時獵人捕食的證據，NMS館長安德魯（Andrew Kitchener）還透露，海豚的體型較小，應該為雌性，且牠的牙齒已經磨損，代表這隻海豚已經具有一定的年紀。

安德魯表示，這是自1897年在史特靈發現鯨魚骨頭後，蘇格蘭唯一一次發現海豚的紀錄，「這是一個重要的發現，牠看起來像是一隻擱淺的動物，一直留在那邊保存直到保羅發現，這真是一個奇蹟。」報導指出，保羅家和大海有一段距離，但該地區在冰河時期確實是海岸線的一部分。