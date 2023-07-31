大陸一名遊客近日到動物園遊玩，看到一隻站立在護欄邊的黑熊，加上屁股處還有詭異皺褶，因此懷疑黑熊可能是人假扮的，影片曝光引發網友熱議，不過動物園無奈澄清，稱畫面中的其實是一隻馬來熊，而且熊科動物本來就有站立的能力，性格溫和的馬來熊可能是為了和遊客互動才會站起來。

綜合陸媒報導，大陸一名網友近日前往杭州動物園遊玩，在園區內看到一隻站立在護欄旁邊和其他遊客互動的黑熊，再加上屁股處還有類似於衣服的皺褶，讓他對這隻黑熊的真實性起了疑心，認為很可能是人假扮的，他將影片PO到社群平台上，立刻引發熱議，有些網友產生質疑，「下半身的皺褶確實有點像外套。」但也有人認為太過離譜，「這要是人扮的，能拿奧斯卡最佳特效獎。」

杭州動物園事後也出面澄清，稱熊肯定不是人扮的，現在杭州白天氣溫高達40度，如果讓人穿上布偶裝長時間待在太陽底下，恐怕會熱出人命，因此絕對不可能這麼做；除此之外，影片中的「黑熊」也不正確，這其實是一隻馬來熊，而熊科動物都有站立能力，尤其是野外的熊，打鬥時都會站起來，至於馬來熊性情較溫和，站起來可能是為了和遊客互動。

根據杭州動物園的文章，馬來熊是世界上體型最小的一種熊，身高大小和一隻大狗差不多，體長約落在110~150公分之間，平均體重55公斤；而馬來熊與黑熊最大的不同就是胸前的花紋，黑熊胸前是白色的「V」字月牙圖案，馬來熊則是「U」型斑紋，大多呈現淺棕黃色或黃白色。