I paid $23K for my wolf suit —now I'm free of human relationships https://t.co/CSDI8Zb18y pic.twitter.com/bjV0uR5WZJ — New York Post (@nypost) January 24, 2023

有些人非常喜歡動物，甚至夢想成為牠們，之前日本有一名男子花了200萬日圓（約新台幣45萬元），製作出一件牧羊犬造型套裝，將自己變成一隻狗；無獨有偶，東京一名32歲工程師也豪砸300萬日圓（約新台幣67.5萬元），訂製逼真的野狼套裝，只為了脫離現實生活中的煩惱。

綜合外媒報導，東京一名32歲工程師上田徹（Toru Ueda），去年花費300萬日圓，透過Zeppet公司量身打造一套逼真的野狼套裝，期間與製作團隊多次討論套裝細節，例如圖案和皮毛的質地等，另外除了訴求逼真，也要求穿上後能正常行走。

上田徹透露，休假時他也會和其他上班族一樣小酌放鬆，但是相較於去當地酒吧，他更喜歡穿上特製的套裝，將自己扮成一隻巨狼，這讓他感覺自己不再是人類，得以擺脫人際關係和工作上的各種煩心事，「這給了我日常生活中，所無法感受到的力量」。另外他也強調，自己不是狼人，「狼人是一種怪物，可是我不是怪物」，至於周遭友人雖然沒有這樣的興趣，但都很支持他做自己喜歡的事。

事實上，上田徹並非第一個將自己扮成動物的人，日本男子Toco因為自小喜歡動物，甚至夢想成為牠們，國小時就曾在畢業紀念冊寫下，「我想成為一隻狗，到外面溜達！」因此長大有經濟能力後便決定圓夢，總共花費200萬日圓、耗時40天，請專業團隊打造出一件牧羊犬造型套裝，穿上後儼然就像是一隻狗，他還為此在YouTube建立頻道「動物になりたい」，分享自己當狗時的點滴。

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