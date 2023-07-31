日裔女子Fuka在美國定居20年，因為母親的關係，從小一直以為是親生父親拋棄了她和弟弟，未料等到她重回日本尋親，才發現真相和認知中的大相逕庭，父親不但沒有拋棄他們，還一直很渴望能和孩子們重逢。

@summermaple.23 Shes the love of my life, Im so happy I got to see her ❤️ ♬ Jacob and the Stone - Emile Mosseri

綜合外媒報導，美國日裔女子Fuka在4歲跟母親、弟弟以及繼父一起移民美國，卻過著不幸福的生活，小時候她曾偷用母親的化妝品，母親發現後竟將她綁在椅子上、剃掉頭髮；長大到18歲時，母親和繼父因為不想負擔她的大學學費，於是把Fuka趕出家門，她只能依靠全額獎學金在外獨自生活。

2022年畢業後，Fuka意外發現她仍然是日本公民，於是相隔18年第一次飛回家鄉探望外婆，祖孫倆相認後，Fuka在外婆家看到了親生父親的照片，再度開始尋親，她將父親的照片PO上TikTok，在網友強大的「肉搜」之下，真的成功讓Fuka和父親取得聯繫，也解開了當初父親「拋妻棄子」背後的真相。

#findingmyfather #findingmyfamily #dadsoftiktok ♬ original sound - Independent Hits @summermaple.23 THE REUNION YOU ALL WERE WAITING FOR!! I literally feel this whole journey was a movie. Meeting my father and seeing how much he cared for me healed my inner child, because for so long, I did know who he was or whether he even remembered me. But with the power of social media, we were reunited #japantiktok

原來Fuka的外公外婆是僧人，在日本有一座佛教寺廟，寺廟代代相傳，已經有數百年的歷史。當時輪到Fuka母親要接管寺廟，身為她的丈夫、Fuka的父親自然被要求學習和僧人、佛教相關的知識，結果當他學成歸來時，母親已經帶著孩子走了。

父親曾追到美國想挽回母親，後來兩人的簽證到期，返回日本雙方就離婚了，但母親違背當初「讓孩子留在日本」的協議，又將兒女帶去美國，父親一氣之下告上法院，卻無法得到孩子們的撫養權，在接下來的2年內，他每晚都會夢到和孩子重逢的場景，但始終無法如願。

Fuka難過表示，小時候都以為是父親不希望他們出現在他的生活中，所以才會拋棄他們，「但他其實一直在祈禱我們能團聚，我從來不知道我對他來說有多重要。」最後父女在車站分別時，父親淚流滿面地給予擁抱，並對她說：「我很感謝妳回到我的生命中。」感人的場面讓網友都為之動容。