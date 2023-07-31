印尼一名13歲少女近日連續多天出現腹部疼痛且嘔吐不止等症狀，因為並不是食物中毒或是胃痛，擔心罹患怪病，於是趕緊就醫，沒想到一旁的醫護人員聽了症狀後懷疑少女懷孕，進一步進行尿液檢查後證實確實如此，經由父母追問後才知道，原來少女曾和同校學長發生性關係。

近日網路上瘋傳一段影片，印尼一名自稱是醫師的女子在抖音（TikTok）分享這起真實案例，並透露自己在偏鄉實習，當天晚上遇到一對夫妻帶著剛升上國一的13歲女兒就診，對方表示少女已經連續5天腹部絞痛且嘔吐不止，就連飯也吃不下。

女醫師起初以為少女可能是食物中毒，或是沒有按時吃飯而得了胃病，但通通被少女母親一一排除這些可能性，她只好先暫時開一些止吐藥。不過這時一旁的資深護士悄悄來到醫師身邊，表示依據過往經驗，這名少女很可能是懷孕，於是請醫師幫少女驗尿，後來經過少女父母追問，對方才坦言和校內學長偷嚐禁果，導致懷孕。

原來因為當地性教育不普及，經常發生未成年懷孕事件，只是礙於偏鄉沒有網路，因此訊息較為封閉，所以外界大多不知道該地有很多未婚懷孕的「小媽媽」，且數字不斷在增加，成為棘手的社會問題。