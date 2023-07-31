國外一名男子日前返家時，站在門前想打開上鎖的大門，未料突然感覺頭上被什麼東西猛敲了一下，抬頭一看才發現竟有一條大蛇掛在被打開的紗門上方，讓男子嚇到不斷大叫、後退，最後因為腿軟而摔了一跤，跌進一旁的草叢裡，整個過程全被家門口的監視器給拍了下來。

根據外媒報導，國外一名男子哈文（Stevie Haven）近日在TikTok分享一系列監視器畫面，當時他的爸爸正從外面返家，他手上拿著一杯飲料，打開紗門卻發現大門被鎖了起來，於是站在門前停留了一會兒，未料突然感覺有一個東西猛敲了一下他的頭頂，爸爸好奇抬頭查看，才發現竟是一條掛在紗門上方的蛇，立刻嚇得一邊大叫一邊往後退，結果下秒就腳軟摔進旁邊的樹叢中。

不過哈文的爸爸並不是第一個被蛇攻擊的人，在他回家以前，哈文和爸爸的女友也從外面返家，哈文表示他們都喝醉了，所以沒有看到掛在紗門上的蛇，就在爸爸的女友打開紗門時，蛇也迅速地咬了她的頭一口，為了防止蛇跑進家裡，他們才會把大門上鎖，導致之後回家的爸爸打不開門。

影片在網路上曝光後，引發網友熱烈討論，不少人關心哈文爸爸和爸爸女友的傷勢，哈文也留言解釋，紗門上的蛇只是無毒的鼠蛇，所以兩人都沒有大礙，只不過爸爸那一跤摔得太慘，膝蓋和腳踝都受了不小的傷，最終那條蛇不知道如何且什麼時候離開的，等到爸爸再次外出確認蛇的位置時，牠已經不見蹤影。