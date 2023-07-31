巴西驚傳發生一起盜墓事件，31歲女子薩布麗娜（Sabrina Tavares）去年8月遭人槍斃後下葬，不料今年3月卻被發現墳墓遭到外力破壞，不明人士強行開棺並取出她的頭顱，對此，犯罪專家懷疑應是為了巫術作法，目前持續調查當中。

綜合外媒報導，薩布麗娜因為繼承房產爭議，2022年8月在住家熟睡時，遭到亡夫的兄弟連開6槍，當場擊斃，沒想到今年3月卻傳出她的墳墓遭到不明人士惡意破壞。警方獲報後立即驅車前往現場，發現薩布麗娜的棺木被動過，且頭顱不翼而飛，取而代之的是一個陶碗，裡面還裝有不明的燒焦物質。

對此，薩布麗娜的父親豪爾赫（Jorge Luiz Gomes de Almeida）痛心表示，當下警方並沒有和他聯繫，直到4月11日帶著鮮花去探望女兒的墳墓時，才驚覺女兒遭人盜墓，不禁悲痛表示「女兒生前是遭人殺害的，沒想死後也不得安寧」。

犯罪學專家特謝拉（Fábio Barbosa Teixeira）指出，從現場的布置和發現的證據來看，這起盜墓事件與薩布麗娜謀殺案無關，懷疑盜墓者是為了巫術作法，目前當地警方正在持續追查當中。