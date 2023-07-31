位於新疆的羅布泊（Lop Nor）因為環境惡劣、寸草不生，有「死亡之海」、「地獄沙漠」之稱，加上最近正值夏季酷暑季節，羅布泊最高溫可達70°C左右，不過近日卻傳出有4人疑似非法自駕闖進自然保護區，導致全數死亡的憾事。網路上更瘋傳多張據悉是罹難者伏屍沙漠的照片，臉部及四肢在高溫曝曬之下變得焦黑。

綜合陸媒報導，當地警方29日證實，有自駕車隊22日從敦煌出發，未經批准就自行穿越羅布泊國家級野駱駝自然保護區，結果造成1車4人失聯。警方獲報後隨即展開搜索，並於27日發現失聯車輛，其中3人早已嚴重脫水死亡，且遺體呈現曬乾狀態；第4人原先被認定失蹤，後來也證實已經遇難。

業內人士稱，羅布泊國家級野駱駝自然保護區夏季高溫，地表溫度可達70°C，一般人很難徒步走出去，尤其一旦遇上車輛拋錨、通訊設備故障等情況，那麼越野車無疑是送葬的「鐵棺材」。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人研判罹難者可能是因為車子拋錨，想要對外求援，無奈衛星電話在沙漠中根本不通，只好下車徒步求援，但因為飲用水不足，導致4人最終命喪沙漠。