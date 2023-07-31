馬來西亞一名女子日前和2名妹妹參加慶典，結束後她買了2支熱狗給妹妹在回家的路上吃，未料熱狗快吃完的時候，她們卻發現裡面竟包了密密麻麻的蛆蟲，頓時一股噁心湧上來，止不住喘氣、嘔吐，身為姊姊的女子心疼不已，氣憤PO文控訴。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞一名女子法茲拉（Nor Fazilan）近日帶2名妹妹參加慶典，準備回家時，妹妹突然想吃熱狗，她便買了價值10令吉（約新台幣70元）的2支熱狗，讓妹妹們邊走邊吃，豈料快吃完的時候，她們才發現熱狗裡面全是密密麻麻的蛆蟲，瞬間一股噁心湧了上來。

法茲拉透露，妹妹們的身體比較敏感，只要吃錯一點東西，很快就會感到不舒服，所以當她回頭看的時候，發現其中一人在辛苦喘氣，另一人則彎腰嘔吐，眼前的這幕讓身為姊姊的法茲拉心疼不已，忍不住也流下眼淚，她拿過熱狗撥開一看，發現蛆蟲幾乎占滿了熱狗內部，「要不是我們已經走得離那個攤販很遠了，我一定會走回去和那個老闆算帳！」

法茲拉在貼文中直言，商家對於自己販售食物的衛生和新鮮度一點都不關心的態度讓她感到非常失望，「很抱歉，我上傳的照片可能會影響到很多人的情緒，但我只希望那些從事買賣行業的人，尤其是賣吃的小販，請你們誠實、保持乾淨。」法茲拉也提醒大家購買食物一定要小心，否則可能面臨和她妹妹一樣的處境。