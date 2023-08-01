俄羅斯一名48歲男子失業後無所事事，他覺得生活太無聊，於是買了一套逼真的警察制服，亂入當地交通警察大隊，由於演技非常完美，巡邏時其他警察都未發現異狀，男子工作2個月後才被抓包，讓不少人直呼誇張。

綜合外媒報導，俄羅斯斯達夫波爾（Stavropol）一名48歲男子維克多（Viktor）失業後沒事做，他厭倦無所事事的生活，於是設法買了一套警服和裝備，靠著精湛演技混入皮亞季戈爾斯基村（Pyatigorsky）交警隊。

維克多數次與4名真正交警一起巡邏，過程中會擋下違規駕駛，並宣導交通規則，完全沒有人發現不對勁，經過2個月後，一日當局檢查當地交警隨身攝影機影像時，發現官方出勤紀錄表只登記4個人，但畫面中卻出現5人，才發現維克多根本不是警察。

經過調查發現，維克多從5月開始混入交警隊，與真交警一起巡邏至少5次，但都沒有人發現異常，尚不清楚維克多為何冒充交警，案情仍待進一步釐清，維克多目前被控違反交通法規、非法穿制服及妨礙警察執行任務。