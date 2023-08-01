幾乎所有父母都希望給孩子最好的，但不是每對父母都有相對應的能力。馬來西亞一名媽媽答應兒子，如果考到第一名就會送他鉛筆盒，結果經濟能力卻無法負擔，為了實現和兒子的承諾，媽媽只好到超市偷竊，最後不幸被抓，當地一名律師得知狀況後，決定無償幫忙辯護，19年後律師又遇到當年的「鉛筆盒男孩」，對方也和他一樣成為一名律師，讓他感動不已。

根據《光明日報》報導，馬來西亞一名律師阿莫札哈里爾（amzaharil）近日分享他經手過的案例，這起事件發生在1998年，當時他在法庭上看見一名戴著手銬的印裔女子，她因為在超市偷竊價值18令吉（約新台幣126元）的鉛筆盒而被逮捕，阿莫札哈里爾好奇詢問，才得知女子是因為答應兒子考試考到第一名，就要送他一組全套的鉛筆盒，未料經濟能力不足以兌現承諾，最後只好用偷的。

阿莫札哈里爾得知狀況，隨後到女子兒子的學校了解詳情，檢查了他的成績單，並和校長、老師交談後，確認對方真的考到第一名，同時也被這對母子的困境感動，因此決定無償為女子辯護，最後女子僅被判守行一年。

案件結束後到了2017年，阿莫札哈里爾某天到法院內的餐廳時，發現有一名男子一直在觀察他，過了幾天之後，那個男人走過來與他交談，坦言他就是當時那個想要鉛筆盒的男孩，如今已經成功成為一名律師。

阿莫札哈里爾感慨不已，直言這是他擔任律師這麼久以來最難忘的回憶之一。網友們聽完故事也都十分感動，紛紛留言，「大律師，你弄哭我了！這是最棒、最鼓舞人心的故事」、「您的無償辯護獲得最大的回報了」、「如果當年那個媽媽被判坐牢，這個家庭和孩子的命運就不一樣了」。