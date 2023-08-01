出國旅遊難免會有找不到路的意外狀況。日本一名男子前陣子在車站等車時，遇到一名來自台灣的女遊客問路，他好心回答後，竟得到2張面額100元的台幣鈔票，讓他又驚又喜，事後他將這段經歷分享到推特，引發網友熱議，不少人都建議男子「去台灣旅遊吧！」

日本網友「ドゥーチェ少佐」日前在推特發文，他在車站等車時遇到一名來自台灣的女遊客，對方詢問：「如果要到新百合車站該怎麼搭車？」他則友善地幫忙指路，回答：「搭三號月台的車就可以了。」女子聽完後不斷向他道謝，還拿出2張100元新台幣的鈔票作為謝禮，起初推主有些遲疑該不該收，但看到女子這麼熱情，只好將鈔票收下。

推文一出立刻引發網友熱議，「換算過來大概是900日元」、「應該是給小費的概念」、「如果是我會直接去台灣玩，把這200元台幣花掉」、「有這筆錢已經可以在台灣夜市吃到很多美味的小吃了」、「你是一個很友善的人」、「歡迎你來台灣玩～」、「如果換錢的話就虧了手續費，沒辦法了，看來你只能去台灣旅遊了」。

推主事後又發了幾篇推文更新近況，表示他已經將這2張台幣鈔票當作護身符保存，並且決定今年冬天前往台灣旅遊。