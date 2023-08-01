美國加州一間賞鯨旅行社近日出海時，意外拍到虎鯨覓食的過程，只見牠發現鯨鯊後，先是在對方的下方游動，隨後咬住鯊魚的腹部，幾分鐘後就將獵物的肝臟吸出，隨後游回海面，而鯨鯊失去肝臟後，當場翻白肚往下沉，過程讓人看了怵目驚心。

根據《Live Science》報導，南非國家公園生物學家科克（Alison Kock）提到，虎鯨（Orca）又稱為殺人鯨，牠們似乎意識到鯊魚肝臟富含營養，而且大又有浮力，被取出時會漂浮到水面上，相較於其他器官比較好找，虎鯨因此出現專吃鯊魚肝臟的行為。

美國旅行社「Ocean Safaris」近日就拍到虎鯨取肝的畫面，執行長莫斯基托（James Moskito）很喜歡鯊魚和鯨魚，平時會帶隊潛入水下探索與拍攝，今年4月他們前往墨西哥下加利福尼亞州附近海域探險，同時遇到鯨鯊與虎鯨。

莫斯基托提到，當時他先注意到鯨鯊，不久後虎鯨也出現了，隨後游到鯊魚的下方，「我們知道虎鯨咬住鯨鯊的腹部，隨後吞下肝臟，鯨鯊沒多久就翻肚，一動也不動，我猜牠應該已經死了」，之後他們回到船上，又有隊員目擊虎鯨攻擊另一隻鯨鯊，雖然先前有拍到虎鯨攻擊幼年鯨鯊的畫面，但此為首次獵殺成年鯨鯊的影像。