許多人會養寵物作伴，甚至日常生活中的小事還會訓練寵物幫忙。大陸一名女子在家中上廁所，上完後發現沒有衛生紙了，於是喊自家愛犬幫忙，未料狗狗叼著衛生紙「三顧茅廬」就是不給，每次在主人快要拿到手的時候，就立刻轉頭離開，讓主人崩潰不已。

根據《星視頻》報導，江蘇宿遷一名女網友日前在家上廁所，上完後發現沒有衛生紙了，於是大喊愛犬「七寶」的名字，讓牠幫忙拿一捲新的過來，七寶聽到指令後，乖乖地叼著衛生紙出現在廁所門口，下秒卻過門而不入，往旁邊的房間走，主人賣力呼喊牠才終於掉頭走進廁所。

從畫面中可以看到，七寶激動地搖著尾巴走向主人，然而就在即將拿到衛生紙的瞬間，七寶像是突然想到什麼，緩緩轉身離開，主人只能繼續大叫：「乖狗狗過來！」、「好狗。」、「聽話。」試圖安撫七寶的情緒，讓牠乖乖聽話，沒想到接下來同樣的狀況一連發生了三次，而且三次都和衛生紙「擦手而過」，讓主人崩潰不已。

影片在網路上曝光引發網友熱議，大家都忍不住大笑，「主打一個欲擒故縱」、「大便在屁股上風乾了，都沒等到衛生紙」、「可能狗狗覺得主人的大便太臭了」、「這狗肯定是故意的」、「看到大家的狗都不聽話，我就放心了」、「跟我家的狗一樣，叼到東西了就跑到我面前耀武揚威」。