不少西方國家女性結婚後會冠夫姓，但這屬於個人意願並不能強迫。國外一名30歲女子與丈夫結婚5年，但她並未遵從婚後冠夫姓的習俗，近日參加親戚訂婚派對，公公竟質問她為何沒有改姓氏，她隨口說出「因為你的姓氏很無聊」，有些親戚一聽笑了出來。

一名30歲女子在知名論壇《Reddit》提到，她與丈夫原本是高中同學，最後發展成情侶關係，交往多年順利結婚，但婚後她並未遵從冠夫姓的習俗，丈夫姓「史密斯」（Smith），屬於非常普遍的姓氏，而她的姓與一種優雅動物的名稱相同。

原PO提到，由於覺得丈夫姓氏太普遍，所以她並不打算冠夫姓，其他人都以為她是女權主義，唯有丈夫才知道原因，所以尊重妻子的意願，近日他們參加老公堂兄弟的訂婚派對，親戚們齊聚一堂，她發現嫁進這個家族的女性都冠夫姓，只有她例外。

原PO當時正在用餐，豈料公公就質問「她為什麼沒有冠夫姓」，讓現場氣氛非常尷尬，原PO沒有仔細想怎樣回答才妥當，便脫口說出「你們的姓氏太普遍了，我的比較特別」，眾人聽到回覆後都很驚訝，5分鐘過後，最小的表弟笑了出來，跟著說「我們的姓氏確實很無聊」，所幸她的真實想法並未造成家庭紛爭，甚至讓部分親戚覺得有趣。