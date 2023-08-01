廚師製作料理時，不只對食材、廚藝很講究，就連擺盤也相當重視，視覺能提升食物美味度。日本一名網友近日與朋友到餐廳用餐，服務員送上烤牛肉時，她們卻覺得擺盤似乎有些奇怪，它呈現紅色又是根狀，不免讓人聯想到男性生殖器，拍下來PO網引發討論。

一名女網友@mariadon_34在推特提到，近日她與朋友至餐廳用餐，現場氣氛佳且食物美味，期間服務員送上一道烤牛肉，當下她覺得擺盤很美，隨即拍下來想PO網，豈料越看越不對勁，牛肉烤約3、4分熟，所以呈現粉紅色，廚師為了呈現絕佳視覺感，便將牛肉推成塔。

由於形狀與配色，讓原PO聯想到男性生殖器，覺得有趣便拍下PO網，不少網友也都想歪，紛紛表示「這肉塔看起來很好吃，只是顏色和形狀，真的容易讓人產生聯想」、「幸好上面不是搭配白醬，要不然真的太尷尬了」、「這肉塔形狀真的蠻像大GG」。

除了食物擺盤讓人引發遐想外，產品也有過類似意外，日本專門賣醃漬物的岩下食品，前幾年打造新生薑博物館，為了增加博物館的熱度，還發行一款「生薑燈」，但其顏色為粉色，又是長條狀，形似男性陽具，甚至發生男粉絲用來騷擾女偶像的事件，最終宣布停售。