美國一名女子和朋友開車經過一座湖旁，意外發現一隻已經死掉、腐爛的鱷魚漂浮在水面上，當她們想靠近觀察時，鱷魚突然「復活」向後移動，讓兩人都嚇壞了，但仔細一看才發現，原來是另一隻鱷魚躲在水面下，咬住死鱷魚的尾巴在拖動牠，神奇的場面在網路上曝光後，很快就引發熱議。

根據《邁阿密先鋒報》報導，美國一名女子佳蔓（Dawn Jarman）7月28日和朋友開車經過位於佛羅里達州的阿波普卡湖野生動物保護區（Lake Apopka Wildlife Drive），在湖面上看到一隻長約10英尺（約3公尺）且全身幾乎腐爛發白的死鱷魚，兩人好奇下車查看，沒想到才剛靠近，這隻死鱷魚就突然「復活」，開始在水面上向後移動。

但佳蔓和朋友很快就意識到，其實水面下藏著另一隻鱷魚，牠咬住死鱷魚的尾巴將牠拖向湖的中心，「我們嚇壞了，這簡直就像是國家地理頻道會出現的畫面。」報導指出，佛羅里達州的雄性短吻鱷會爭奪領地和配偶，佳蔓推測2隻鱷魚之前可能發生了一場地盤爭鬥戰，最終導致其中一隻鱷魚喪命，死去的鱷魚散發出很強烈的腐臭氣味，但身體幾乎完好無損，「這表示牠很可能才剛死沒幾天。」

後來佳蔓和朋友回到車上繼續觀察，直到死鱷魚在湖面上停止了很長一段時間，她們才開車離開。事後她們還把影片分享到臉書社團「Birds and Wildlife in Florida」，引起眾多網友關注，不少人看完後都驚訝不已，直呼：「這就是佛羅里達州！」