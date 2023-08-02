哥斯大黎加一名29歲男子日前跳進瓜納卡斯特省河畔游泳，慘被潛伏在河中的鱷魚咬死，當地民眾目擊鱷魚叼屍體的畫面，趕緊扔出石頭救援，但沒有任何效果，趕緊報警求助，為了搶回屍體，警察只能開槍射殺鱷魚，死者家屬得知後傷心欲絕。

#Insólito COCODRILO ARRASTRA A HOMBRE EN RÍO DE COSTA RICA



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綜合外媒報導，29歲歐爾提斯（Jesus Lopez Ortiz）是一名業餘足球員，居住在瓜納卡斯特省（Guanacaste），日前他喝得有些微醺，竟跳進自家附近的Río Cañas河畔，似乎想要沖涼，沒想到河裡躲了一隻鱷魚，發現動靜後馬上撲了過去。

歐爾提斯根本來不及反應，很快就被鱷魚咬死，附近居民發現後，先是狂扔石頭救援，但完全沒有作用，鱷魚浮在河上悠哉游動，嘴裡還叼著歐爾提斯的屍體，拖著他前進，民眾也拍下歐爾提斯在水中沒了動靜，顯然已經死亡，隨後趕緊報警。

警察獲報後到場，雖然根據中美洲野生動物法，禁止狩獵和獵殺鱷魚等保護類動物，但考量到若是不攻擊鱷魚，就無法拿回歐爾提斯的遺體，最終開槍命中鱷魚，鱷魚也因傷重死亡，警方表示，「我們盡全力營救死者屍體，但想要不傷害到動物，是不可能的事情」。

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