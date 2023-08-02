印度11名清潔女工日薪只有250盧比（約新台幣96元），完全不足以支付家庭開銷，為了增加額外收入，她們不定時會發起集資購買彩券，沒想到真的中了高達1億盧比（約新台幣3839萬）的頭獎獎金，大家都感到又驚又喜。

Paid $3 - won $1.2 millions: Indian women sanitation workers hit jackpot https://t.co/bR5NvjNqGi pic.twitter.com/RTKWKv0wmg — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) August 1, 2023

根據《BBC》報導，印度喀拉拉邦負責垃圾回收的11名清潔女工在6月合買了一張彩券，未料竟中了頭獎，共同獲得高達1億盧比的獎金。事實上，這些清潔女工的收入很低，日薪只有250盧比，她們坦言這點錢完全不足以負擔每月支出，大多數人會透過借錢或貸款來支付孩子的教育費和其他家庭開銷。

為了獲得額外的收入，這些清潔女工偶爾會集資購買彩券，6月份她們決定購入一張價值250盧比的節日限定彩券，但72歲的庫蒂瑪魯（Kuttimalu）當時身上錢不夠，所幸有人願意幫她出一半，因此包含庫蒂瑪魯在內的2名女工支付12.5盧比（約新台幣5元），其他9人則支付25盧比（約新台幣10元），並說好如果最後真的中獎，不管多少都會平分獎金。

發起集資的拉達（MP Radha）透露，這並不是她們第一次中獎，「有一次我們贏得了1000盧比（約新台幣384元），也是把獎金平分了。」不過大家都沒想到第四次中獎會得到這麼大一筆錢，扣除稅金後她們共可拿到6300萬盧比（約新台幣2419萬），平均每人可以得到630萬盧比（約新台幣242萬），而庫蒂瑪魯則會和當初借她錢的人平分630萬盧比。