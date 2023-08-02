古代通勤都是靠騎馬，為了讓騎乘更便利，馬具裝備都很齊全，還會在馬的額頭上放裝飾，稱為「當盧」，卻不只是為了美觀。大陸考古人員在陝西西安漢薄太后南陵，發現了一件「銀當盧」，上面的紋飾非常精美，顯現出墓主人當時的地位。

大陸紀錄片《中國‧考古》報導，考古人員在西安白鹿原找到漢文帝霸陵的正確位置，南側則是他母親薄太后的墓「南陵」，近日南陵外藏坑中出土一件銀當盧，是馬額頭上的飾品，古代越是豪華的馬車，就越注重每一處細節，所以當盧不只用於裝飾，也是奢華的象徵，像是古代「豪車」的標誌。

陝西省考古研究院助理研究員朱晨露提到，南陵發現的銀當盧中間還鑲金，呈現馬的造型，不僅馬蹄翻轉，而且嘴巴張開，背部還有羽毛，看起來像是一隻飛馬，做出騰空的姿勢，上面還刻有紋飾，夾雜捲雲紋及鳥獸紋，體現出先民對美好精神的寄託。

除了南陵有出土當盧外，先前西漢海昏侯劉賀墓中也發現一對青銅當盧，由於紋飾精美，而且構圖獨特，出土時在考古界引發討論，其中一塊當盧圖案是鳳鳥、騰龍、躍虎、游魚及日月的形象，另一塊則是鳳鳥、騰龍和躍虎的圖案，被學者認為指的是四大神獸。