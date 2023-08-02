泰國一對夫妻日前替5歲女兒慶生，妻子為了拍照要求丈夫親自己的臉頰，對方卻猶豫很久才答應，後來趁著丈夫外出期間，女兒突然提問：「妳知道為什麼爸爸現在都不親妳嗎？因為他每天下午都會和一個美女親親。」妻子聽完才驚覺丈夫外遇，氣憤向對方提出離婚。

根據《sanook》報導，泰國30多歲女子珍（Khun Jean）和丈夫結婚8年、育有1女，原本一家人過著幸福平穩的日子，但丈夫因為公時不穩定，逐漸和家庭疏遠，像是她希望丈夫晚上能和自己陪女兒一起玩，對方卻總是不得不外出工作，或是偶爾她想要和丈夫度過火熱的夜晚，對方也以工作很累為由拒絕，類似的狀況發生了很多次，讓珍感到相當不滿。

女兒5歲生日時，珍提出拍一張全家福照片的要求，並希望丈夫能夠親吻她的臉頰，以彌補長時間以來沒有的親密互動，起初丈夫對這個要求很抗拒，但為了拍照還是勉強答應了。

後來吃蛋糕時，丈夫發現家裡的飲用水喝完了，便到樓下超市買水，女兒趁著爸爸不在，突然轉頭問珍：「妳知道為什麼爸爸現在都不親妳嗎？因為每天下午爸爸都會和一個美女親親，爸爸和美女會一起接我放學回家，爸爸還說不要告訴妳，這是我和爸爸之間的祕密，所以我告訴妳這件事也是我們之間的祕密。」

珍從女兒口中得知真相後崩潰不已，也明白了丈夫拒絕自己的原因，等到對方回來後立刻攤牌，夫妻倆在女兒面前大吵一架，珍提出離婚並要求財產分割和女兒的監護權。

珍透露，女兒一直很內疚，認為是自己害父母吵架離婚的，有時還會哭著和她說：「我後悔告訴媽媽真相，如果我沒說，我們一家人就不會分開了。」珍心疼不已，只能不斷安撫，並告訴她「這不是妳的錯，而是爸爸媽媽的錯。」