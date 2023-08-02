英國一名網友日前在知名論壇Reddit提到，他經過泰晤士河岸邊時，發現河裡出現一隻「水怪」，牠微露出深黑色頭部，眼睛則是紅色的，身上似乎還有鱗片，由於不清楚此為何種生物，於是將照片PO網求解，不少人更直呼是日本怪獸角色「哥吉拉」。

根據《ladbible》報導，英國一名網友近日經過泰晤士河（River Thames），發現水面上浮出一隻「水怪」，只露出頭的一部分，表皮凹凸不平，看起來像長了鱗片，眼睛呈現紅色，虎視眈眈看著岸上的人，模樣非常恐怖，於是PO網詢問網友這是什麼生物。

照片在網路上引發討論，紛紛表示「看起來像是蟒蛇的頭」、「好恐怖啊！嚇到我晚上不敢睡了」、「會不會只是一顆石頭，但造型看起來像蛇的頭」、「有可能是烏龜的頭部」、「看起來像是鯰魚」、「這肯定是哥吉拉」，但也有人認為是視覺錯覺，「我覺得是一塊岩石，上面的凹處剛好被放了一枚瓶蓋」。

不少人覺得是蟒蛇，因為去年一名河灘尋寶家桑迪（Jason Sandy）在泰晤士河北側靠近漢默史密斯橋（Hammersmith Bridge）尋寶時，意外發現一條長約1.5公尺的巨無霸蛇皮，寬度比人的手臂還寬，讓他直呼不敢相信，更說「蛇皮在河岸邊隨潮水漂動，我得不停回頭檢查，確認身後沒有潛伏任何蛇類，彷彿置身在亞馬遜河」。