海上垂釣是不少人喜歡的休閒活動，近日加拿大一名男子划著皮艇出海釣魚，原本預計要釣幾條鱸魚，沒想到下秒上鉤的卻是一隻「神祕巨獸」，牠在水面下和男子展開一場激烈的「拔河戰」，並在僵持一陣子後躍出水面，男子誤以為是海豚，於是割斷魚線將牠放生，結果生物學家一看影片，就認出這其實是一隻年幼的大白鯊。

根據《CTV News》報導，加拿大一名男子奧斯汀（Rick Austin）近日在新斯科舍省米納斯灣（Minas Basin）的海域划著皮艇釣魚，原本他計畫在這裡釣幾條銀花鱸魚（Striped bass），在釣魚過程中卻出現一條力氣極大的「神祕巨獸」，奧斯汀只能死命地拉著魚竿和巨獸對峙，並不斷激動地自言自語：「牠的體型很大！」

隨後巨獸躍出海面，奧斯汀雖然終於見到巨獸的廬山真面目，但當時他以為只是一隻海豚，於是又僵持了一下子，最終拿起一旁放著的刀割斷魚線，將「海豚」放生。但事後新英格蘭水族館（New England Aquarium）的生物學家看過影片，確認奧斯汀當時釣到的其實是一條年幼的大白鯊，並推測牠的體型可能落在6到8英尺（約1.8到2.4公尺），體重約為200到250磅（約90.7到113.4公斤）。

影片在網路上曝光後，網友們都驚嘆不已，紛紛留言，「做得好！我以後都不敢在那裡游泳了」、「你看起來需要一艘更大的船」、「你做了正確的決定，不然很有可能會翻船」、「這是多麼難得的經驗！如果是我肯定在船裡嚇尿了」、「我光看影片都覺得很緊張，感覺再不割斷魚線，牠就要把你拖走了！」