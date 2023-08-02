印度一名單親父親近日發現，家中嬰兒經常無故哭鬧，且腹部異常腫大，於是前往兒童醫院檢查，電腦斷層掃描後，察覺嬰兒腹部有一塊像是組織的不明物體，隨後進行緊急手術，經過4個小時順利取出一個重達2公斤的胎兒，醫療團隊因此判定這名嬰兒患有罕見疾病「胎中胎」。

根據《今日印度》報導，這起事件發生在印度北方邦安拉阿巴德（Prayagraj），一名父親發現家中7個月的嬰兒腹部異常腫大，且總會莫名哭鬧，於是急忙將孩子帶到兒童醫院檢查，醫師透過電腦斷層掃瞄，發現嬰兒的腹部有一塊疑似組織的不明物體，因此急忙安排手術，經過4小時後，醫師從嬰兒腹部取出一個重達2公斤的胎兒。

醫療團隊指出，這名嬰兒患有罕見的「胎中胎（Foetus in fetu）」，指的是雙胞胎嬰兒一個正常地在母親的子宮中成長，另一個則錯誤地寄生在雙胞胎同儕體內，在沒被察覺的情況下，寄生胎會隨著寄主一起長大，通常會被發現，是因為寄生胎已經大到壓迫器官，身體開始產生不適感。

無獨有偶，印度納格浦（Nagpur）一名男子從小肚子就有些突出，且隨著他成長，肚子也跟著越變越大，直到20多歲時，已經脹大到像是懷胎九個月的孕婦，36歲時因為出現呼吸暫停、暈倒等症狀才送醫檢查，手術後取出一塊重達4公斤的肉團，不但有茂密的頭髮，還能依稀看見頭髮、帶牙齒的下巴、長指甲的手、大腿以及生殖器等身體部位，醫師也因此判定男子患有「胎中胎」。