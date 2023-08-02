大陸一名男子近日起床後，發現窗外出現一隻詭異生物，全身黃色且看似沒有頭，嚇得他根本不敢出門，豈料下一秒對方突動身，他才驚覺是自己養的愛犬，由於角度關係，乍看像是無頭怪物，影片曝光後，不少網友笑說「一開始真的看不出是狗」。

綜合陸媒報導，大陸錦州一名男子近日起床後，發現屋外出現一隻詭異生物，站在玻璃窗前一動也不動，嚇得直呼「這是什麼野獸」，隨後注意到原本待在院子的愛犬，竟也不知道跑去哪裡，讓他根本不敢出門，並將詭異畫面拍了下來。

豈料下一秒詭異生物突動身，男子才驚覺這是他的愛犬，當時狗狗正在做伸展，因此把頭180度往後仰，才能呈現沒有頭的模樣。影片曝光後，不少網友笑說「我第一眼也以為是野獸，直到牠翻過去才驚覺是狗」、「狗狗也會做瑜珈」、「頸椎不錯」。

動物有時姿勢太特別，總會讓主人看錯，巴拿馬一名女網友布倫德（Brend）曾在抖音（Tiktok）分享詭異畫面，只見沙灘上出現一隻黑色生物，全身毛髮捲曲且雜亂，前肢撐在地上後定格，頂部還有稀疏的毛髮，隨後鏡頭拉近才發現，牠其實是布倫德飼養的黑狗羅莉塔（Lolita），由於牠當時背對鏡頭，再加上角度的關係才會讓人誤會。