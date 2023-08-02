馬來西亞一名準男大生日前考上大學，家人便載他前往位於彭亨州關丹市（Kuantan）一所大學報到，途中到休息站上廁所，未料家人並未注意到他還沒上車，隨後就開車上路，直到準男大生打電話給媽媽，全家人才發現人不見了，忍不住笑出來。

TikTok用戶@keyrolahcong上傳影片表示，近日他們開車送弟弟至國際伊斯蘭大學甘孟校區註冊，途中經過休息站時，就停下來上廁所，待了20分鐘後繼續上路，豈料開了1公里後，眾人才發現弟弟竟被忘在休息站，而且還是弟弟自己打電話告知，要不然整車都沒人發現。

原PO提到，當時他們抵達休息站，弟弟並沒有馬上下車，所以大家都以為他一直待在車上，再加上他沉默寡言，平時只顧著低頭滑手機，眾人才未發現他沒上車，「我媽接到我弟的電話時，只覺得很奇怪，想說弟弟就坐在後座，為何要打電話給她，直到回頭查看，才發現人不見了」，頓時非常緊張，但之後一家人都忍不住笑了出來。

由於無法車子掉頭回去，眾人只能先停在東海岸2號公路旁，原PO弟弟只好拜託休息站的旅客載他一程，所幸正好有人順路，他們才得以會合，原PO表示，「這是一次教訓，下次要仔細確認乘客都上車了再開。」影片被分享至抖音，累積280萬次瀏覽，不少網友笑說，這個兒子還沒上大學，就因這段影片在學校爆紅。