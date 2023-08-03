美國加利福尼亞州的一條大道上，近日遭數十隻的羊群霸佔，從警方公開的影片中可以看到一大群花色各異的山羊，有些在馬路中間散步，有些則在花圃上吃草，而警方面對數量龐大的山羊群也束手無策，所幸不久後一隻牧羊犬出現，帶領羊群重返回家的路。

根據外媒報導，位於美國加利福尼亞州的皮諾爾警局（Pinole Police Department）在7月25日上傳一段影片，從畫面中可以看到，謝伊大道（Shea Drive）被數十隻花色各異的山羊霸佔，有些漫步在馬路中央，有些則在住宅區外的花圃上吃草，整條大道「羊滿為患」。

面對數量如此龐大的山羊群，警察似乎也束手無策，只能站在路中間看著山羊的一舉一動，期待牠們能趕快吃飽離開，也希望牧羊人能盡快來把這群山羊帶走。所幸不久後就有一隻牧羊犬出現，指揮著羊群的方向，在牧羊犬的帶領下，羊群很快就踏上回家的路。

影片曝光引發網友討論，大家紛紛笑說，「牠們只是想吃點新鮮的蔬菜」、「我的後院需要雇用一些羊來幫我吃草」、「還好牠們不是衝到高速公路上」、「我會去找到羊群的老大，問問牠有沒有帶鏟屎器」、「趕羊不是警察訓練的一部分，這太有趣了」、「警察的工作真辛苦，要面對突如其來的各種狀況」。