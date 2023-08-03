美國一名獸醫為了醫治長期飽受便秘所苦的陸龜，可說是費盡心思，甚至出動情趣用品「按摩棒」，沒想到效果驚人，成功協助陸龜排便，獨特的治療方式讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

美國加州聖塔羅莎西部野生動物保護區（Safari West wildlife preserve,Santa Rosa）一名女獸醫師艾蜜莉（Emily Cehrs），不忍園區內一隻名叫葡萄乾（Raisin）的陸龜長期飽受便祕之苦，竟使用情趣用品解圍。根據網路上瘋傳的影片顯示，她用束帶將3根按摩棒固定在葡萄乾的下腹，接著讓其同時震動，促進糞便排出。

艾蜜莉表示，透過按摩棒讓葡萄乾邊走邊震動10分鐘，就可以促進其腸胃蠕動，順利排便，實際上這也是非常正常且經常使用的技術，「在X光檢查中，可以明顯看出，多虧了按摩棒的震動器，增加了葡萄乾的排便次數，有利於舒緩便秘」。

不過艾蜜莉也坦言，使用「姐夫療法」最讓她感到困擾的是，由於這些按摩棒是要報公帳的，所以每當拿著公司信用卡購買情趣用品總是有點不自在，一開始確實有很多笑聲和尷尬的對話，但現在久了也逐漸習慣。