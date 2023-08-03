夏季天氣炎熱，不少人會到海邊消暑，但同時也要慎防意外發生。法國近日發生一起烏龍失蹤案，有人在沙灘上看見一對男女遺留的衣物，以為他們受困在海中，急忙通報相關單位，救援行動派出「陸海空」設備搜救，結果卻發現根本只是烏龍一場，這對男女上岸後就回了家，所以不小心把衣服忘在沙灘上。

根據《The Connexion》報導，這起事件發生在吉倫特省萊格卡弗爾雷（Lège-Cap-Ferret）的皮拉蘭海灘（Piraillan Beach），凌晨1點30分，工作人員在沙灘上發現遺落的衣服，擔心這對男女可能在海上遭遇困境，於是緊急通報救援單位，搜救行動派出了直升機、消防隊、海洋巡防隊和當地船隻，希望盡速找到這對男女的身影，最終兩人在清晨6點15分現身。

不過一問之下才知道只是烏龍一場，這對男女從海裡上岸後就直接回家，所以不小心將一些衣物遺落在沙灘上。事實上，法國海洋巡防隊已經提醒民眾，若要下水務必要讓其他人知道，並在回家前將沙灘上的物品收拾乾淨，以免有人誤會他們還留在海裡。

除此之外，海洋巡防隊也告知民眾，不要因為一些小事就打電話給他們，比如浮標卡住或遺落在沙灘上的財物等，而是應該在真正發生緊急情況時才打電話通報，例如有人真的受困在海水中等急需救援的狀況。