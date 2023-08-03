身體小，鬥志高！大陸陝西一名村民聽到家中傳出詭異聲響，隨後在一張椅子下方找到一隻和筷子差不多長的迷你鱷魚，雖然牠的體型很小，攻擊力卻不小，村民的媽媽拿夾子想抓住牠時，鱷魚立刻張嘴猛咬夾子，無奈之下他們只好報警請求協助，最終鱷魚被送到野生動物救助中心，經專家鑑定為一隻暹羅鱷。

根據《西安晚報》報導，陝西安康的雙乳村的一名村民透露，7月30號中午12點，他剛從廚房走出來，就聽見詭異的聲響，像是某種生物的叫喊聲，他好奇在家中四處尋找，最後在一張椅子下方的地面上發現一隻體型超級迷你的鱷魚，身長大約和一支筷子一樣長。

當時這名村民的媽媽拿著手電筒和炭夾，想要把牠夾起來，帶出去放生，沒想到這隻小鱷魚的脾氣不小，竟發怒猛咬炭夾，無奈之下他們只好打電話報警，警方趕到後順利將鱷魚抓獲，並將其交給安康市水生野生動物救助中心處理，後來經過專家鑑定，發現這隻鱷魚的品種為外來物種「暹羅鱷」，且當地沒有任何鱷魚養殖場，懷疑是個人養殖後放生。

雙乳派出所副所長張宇軒提醒，民眾不要隨意放生、棄養水生動物到河裡，且外來物種一旦被放生到河裡，可能會破壞水域的生態鏈，像鱷魚這樣具有攻擊性的物種，還可能威脅到當地人的生命及財產安全；另外如果在野外發現不明物種，也要盡快通報相關單位前去處理。