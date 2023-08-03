排尿、排便都是人體自然的生理反應，有時「感覺來了」，想忍也忍不住。馬來西亞一名男子在上班時間「蹲馬桶」大號，主管發現後竟大發雷霆，當天下班就通知要開除他，還跟他說可以開始找新工作了，讓男子非常傻眼且不知所措，無奈之下只好把經歷寫成文章PO上網，希望能得到擁有相關經驗或專業知識的網友幫忙。

根據《Borak Daily》報導，馬來西亞男子阿德里安（Edwin Adrian）是一名起重機操作員，近日他在臉書發文，稱公司要求他須在8月31日離職，然而根據他入職時簽的合約，聘用期為一年，從2023年6月12日到2024年6月25日，阿德里安對此感到困惑，提出質疑後對方也沒有給予合理的原因，甚至連一封警告信都沒有，就直接將他開除。

阿德里安進一步解釋，他在事發當天上午和主管曾發生一次爭執，因為他在工作時間到廁所上大號，主管發現後非常生氣，當天下班他就被對方通知可以開始找新工作了，「我驚呆了，我什麼都不知道，事情怎麼突然就變這樣了。」更糟糕的是，主管還拒絕提供解雇原因說明。

不知所措的阿德里安只好上網發文，寫下自己悲慘的遭遇，並尋求有相關經驗或專業知識的網友能夠幫助他，是否該向勞工局提出進一步的協助。不過目前阿德里安已經將貼文刪除，後續狀況不得而知。