美國一名11歲少年近日在池塘捕獲了一條怪魚，只見牠長了一整排人類牙齒，畫面曝光卻讓一票男性網友看了大驚失色，直言這並非一般魚類，而是跟食人魚有著密切關係的「切蛋魚」，會鎖定男性泳客的胯下攻擊，也傳出有人的睪丸因此被咬掉。

綜合外媒報導，美國奧克拉荷馬州野生動物保育部門（Oklahoma Department of Wildlife Conservation）近日在臉書粉專發文指出，當地一名11歲的年輕釣客查理（Charlie）僅用一塊麵包作為誘餌，就從自家附近的池塘釣了一條魚，雖然照片中的小魚跟一般魚類無異，卻是食人魚的近親，擁有跟人類一樣的整排牙齒。

事實上，野生動物保育專家指出，這條小魚就是俗稱的「Pacu魚」，正式名稱為鋸腹脂鯉，雖然平常吃素，以掉落在水中的果實、堅果為主食，然而處於太過飢餓的極端環境下，會鎖定男性泳客的睪丸攻擊，過去就曾發生過數次類似慘劇，有人分析，牠們可能是把人類的睾丸當做堅果，因此又稱其為「切蛋魚」（ball cutter）。

對此，野生動物保育部門也在貼文底下呼籲，不要任意將這類魚種放生，除了容易危害到不知情的民眾，也會對當地的生態系統造成破壞。貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「看起來好像很無害，但卻能要了男人的命」、「突然感覺菊花一緊」、「喀擦一聲蛋蛋就沒了」。