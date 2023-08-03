三國時期正值亂世，雖然戰爭不斷，卻也出了不少英雄好漢。大陸歷史學者指出，三國歷史上有一名武將，他的武力不輸呂布勇冠三軍，名聲卻不及呂布和趙雲，這個人就是蜀漢中期重要將領「魏延」，因為深得蜀主劉備信任、丞相諸葛亮重用，升官之路順遂又快速，最後卻因為和其他官員鬧翻了，而慘遭砍頭、夷三族的下場。

根據史書記載，魏延出身並不高，但勇猛過人、驍勇善戰，是劉備在荊州招募、以私兵身分跟隨的部曲將領，後來在奪取益州的戰爭中魏延屢立戰功，升任牙門將軍。漢中戰爭後，要任命一名大將鎮守漢中，當時眾人都以為必定是張飛，未料劉備竟破格提拔魏延，任命為鎮遠將軍兼漢中太守，擔任劉備北方戰區的總司令，讓大家都驚訝不已。

劉備的兒子劉禪繼位後給群臣晉爵，魏延又被封為都亭侯；建興五年（公元277年），諸葛亮計畫北伐、進駐漢中，魏延便被收入丞相府，領司馬、督前部，另外還有一個涼州刺史的虛職，諸葛亮此次北伐的目的是拿下涼州，也就代表如果北伐順利，魏延就能坐實這個職位。

大陸歷史學者紀連海表示，魏延之所以升官之路能這麼順遂，和他本身的武力與謀略有關係，他在陽溪之戰和鹵城之戰都打了非常漂亮的勝仗，也是因為陽溪之戰，魏延被提拔為前軍師征西大將軍，授予假節晉封為南鄭侯，達到了人生巔峰，然而之後他出的謀略經常被諸葛亮拒絕，因此心生不滿，認為自己的才幹無用武之地。

諸葛亮過世後，魏延和長史楊儀鬧得不可開交，魏延的手下礙於諸葛亮的關係，很快就成鳥獸散，魏延驚覺不對，帶著幾個兒子逃到漢中，卻被楊儀派遣的將領馬岱追上，並且斬了他，將頭顱獻給楊儀，但這還不夠他消氣，楊儀又來到南鄭，滅了魏延的三族，這也是蜀漢唯一一次夷三族的案例。