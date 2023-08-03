正所謂「說者無心，聽者有意」，有時候不經意的玩笑，很可能會招來禍患，近日有網友分享，一名女子玩笑開過頭，跟閨密說了一句「妳男友我可以奪嗎？」結果對方請她吃一頓飯後，女子突然渾身不對勁，直到經過高人指點才知道自己被閨密下了降頭，好在事後成功解決，但也意外得知閨密意外身亡的消息，讓她心有餘悸。

原PO近日在臉書社團《靈異公社》發文分享，指出4年前的春夏交際時節，一位樂觀善良的女子，因為面容姣好擁有大批追求者，儘管桃花不斷，但她熱衷參與志工活動，很少談感情，沒想到卻在一次宴會中因為無心的言論惹禍上身。

當時這名女子碰巧遇見了閨密及其男友，便開玩笑表示「妳男友我可以奪嗎？」沒想到只是一句無心的話語，卻被對方視為「潛在威脅」，幾天後女子就收到閨密的邀約，一起去閨密家中吃飯，但在飯席中，閨密只吃了一道菜，更特意盛了一碗湯給女子喝。飯後兩人去看夜景時，閨密不發一言，只說了一句「妳喜歡我男友，要付出代價」，讓她瞬間寒毛直豎，並急忙解釋只是玩笑話而已。

但對方顯然不接受這樣的說法，在當天結束後徹底斷聯，女子自此更是連連遭遇怪事，不僅身體及工作都受到嚴重影響，晚上也常做惡夢，甚至家裡的祖先爐及神明爐也在同天發爐，直到求神問佛後才得知遭到閨密下蠱，好在最後經過高人指點才化解此事。不過更令她錯愕的是，閨密事後竟因意外不幸身亡，離奇巧合令人不寒而慄。