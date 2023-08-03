結婚是人生中最重要的大事之一，不少新人都會安排攝影師，幫忙捕捉、記錄婚禮當天的回憶。大陸一名女子婚後翻看婚禮時的照片，發現一家人拍攝大合照時，丈夫竟和站在身邊的弟弟十指緊扣，讓她忍不住大笑，直言穿著婚紗的自己看起來就像是個「局外人」，事後弟弟也尷尬解釋，當時是按照司儀的指令，才會和姊夫牽手。

綜合陸媒報導，河南周口的鄧姓女子前陣子剛與丈夫完婚，近日翻出結婚當天的照片想要回味一下，沒想到竟看到讓她大吃一驚的畫面，只見當時新郎新娘和眾人一起合照，新娘的弟弟站在新郎旁邊，兩人的手呈現十指緊扣，看起來感情非常和諧，彷彿他們才是婚禮的主角。

鄧女忍不住笑說，自己站在旁邊反而像個「局外人」，事後她還拿照片和弟弟開玩笑，對方尷尬解釋，當時是司儀要他和新郎牽手拍照，他們沒有想太多就照做了，沒想到會拍出這麼搞笑的照片。

照片在網路上曝光，網友們也都笑翻了，紛紛留言，「應該是因為結婚新郎緊張了」、「看來弟弟和新郎才是真愛啊」、「弟弟的手看起來有點不知所措」、「和小舅子也相處得太好了吧」、「牽手就算了，怎麼還十指緊扣啊」、「我也是事後看照片才發現，我結婚那天居然和學生手牽手」。