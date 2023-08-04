國外一名男子近日在網路上透露，陪愛妻戰勝癌症後兩人決定好好享受人生，除了開始計畫出國旅遊也鼓起勇氣嘗試新事物，不料老婆竟提出「和男同事上床」的大膽要求，讓他感到心碎又不知該如何是好，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在網路論壇Reddit發文指出，和妻子結婚22年，她依舊風韻猶存，經常在聚會中迷倒其他男性，自己也相當自豪能夠娶到這麼聰明體貼、善於照顧人的她。今年初妻子被診斷出子宮頸癌第一期，雖然如今已經完全康復，但罹病過程中難免經歷不適和低潮，他也耐心陪伴左右。

隨著妻子重獲新生，兩人也決定好好享受人生，沒想到妻子日前下班回家後卻提出大膽要求，表示想和除了丈夫以外的人發生一次性關係，「她說，罹癌後對人生的看法改變了，她不想要被束縛住，想隨心所欲做任何事。」原來妻子一直被男同事吸引，如今對方即將離職，兩人未來也不會再見面，因此想要把握最後機會。

除此之外，妻子也向丈夫表示「你可以拒絕我的要求」，只是她很可能在不久後的將來，對於丈夫「有毒的男性氣質」與「不安全感」而對其感到失望及憤怒，這樣的說辭讓原PO相當錯愕。儘管事後妻子自認態度不該如此強硬，但還是重申將遵循自己的內心付諸行動。

面對妻子的據實以告，原PO顯得相當苦惱，強調雖然不知道妻子心靈上經歷了什麼，但罹癌這件事對妻子的人生觀和價值觀的影響之大卻是無庸置疑的。這讓他不曉得究竟該順其自然，還是明確表達反對立場，「我不知道該怎麼辦，我很同情她，但又對她感到憤怒」。

貼文一出隨即掀起熱議，網友們一面倒力挺原PO應堅定自己的立場，「她不尊重你、你還同情她？」、「罹癌雖然值得同情，但不能當作出軌的藉口」、「不幸的是，你的妻子已經決心單身，而且正在實踐這一點，如此一來你就會離開，她卻不需要承擔選擇結束婚姻的責任，只因為她有事前告知你」。