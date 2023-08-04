大陸一名男子近日看到一隻拉布拉多犬被人圍住，趕緊上前查看，發現牠被賣給狗販子，正準備運往屠宰場，而拉布拉多犬似乎自知難逃死劫，趕緊下跪求饒，但狗販子仍無動於衷，所幸一名善心男子經過，花錢將狗買下並帶回家飼養。

大陸一名網友「農村啊威」近日在河南街上，發現一隻重達60公斤的拉布拉多犬被人圍住，原來牠被狗販子逮住，正準備關進籠裡運往屠宰場，拉布拉多犬似乎知道自己即將變成盤中飧，趕緊下跪不肯進籠，看起來像在向人求饒，讓人看了非常心疼。

原PO推測，拉布拉多犬可能被養到太胖，主人難以照顧，於是將狗賣給狗販子，狗狗不想進籠子不斷反抗，還發出哀號聲，讓人看了相當不捨，但最終還是被強行裝進籠裡，所幸當時有一名善心人士經過，直接開價將狗買回家，讓牠擺脫被宰殺的命運。

影片曝光後，累積11萬觀看次數，不少人難過的表示，「國家農業部規定狗肉不是食用肉類，吃狗肉都是野蠻人」、「養那麼胖，說明主人平時照顧挺好的，牠很有可能是被偷走的」、「我朋友說她小時候，爺爺奶奶竟把養了7、8年的狼犬賣掉，原因是狗年紀大了，我一直想不懂怎麼捨得賣」、「這隻狗算幸運，因為牠努力掙扎過，但現場還有好多狗，就沒這麼好運了，想到就好心酸」。