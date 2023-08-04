許多動物有長途遷徙的習性，目的往往與季節變換、繁殖或攝取食物有關，近日網路上就有人分享澳洲雪梨一架無人機，在沿海地區拍下的一幕神奇景象，乍看之下有許多「黃色便利貼」徜徉在大海之中，畫面十分壯觀。

根據大陸微博上瘋傳的影片顯示，一架無人機在澳洲雪梨拍下一幕震撼奇景，只見一群神秘的黃色生物聚集在海面下游動，仔細一看這些猶如「黃色便利貼」的海洋生物外型扁平且呈菱形狀，緩緩地擺動著兩側的「翅膀」，悠游在大海中。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說「便利貼成精啦」、「這片大海被打碼了？」、「這海面的像素真低啊」、「移動的馬賽克」。

事實上，這些猶如黃色便利貼的海洋生物名為「牛鼻鱝」（Rhinoptera steindachneri），俗稱「魔鬼魚」，是一種大型魚類，胸鰭間寬度可達2公尺多，在季節更替時會大規模集體遷徙，景象十分壯觀。