英國一名83歲阿嬤2019年透過網路，認識小她46歲的男子，兩人相約在埃及見面，一拍即合就閃婚，未料這段爺孫戀近日畫下句點，阿嬤表示，丈夫無法滿足她的性生活，還要照顧對方的生活，兩人為此經常吵架，最終選擇分開。

根據《每日郵報》報導，37歲埃及男子穆罕默德（Mohamed Ibriham）2019年透過臉書，認識83歲的退休阿嬤艾瑞斯（Iris Jones），儘管對方已有兩個兒子，但穆罕默德並不在乎，被艾瑞斯的氣質吸引，兩人相約在埃及見面，沒想到一見面就墜入情網，2020年11月於埃及舉辦婚禮。

艾瑞斯的親友得知後，當初都非常反對，但她似乎陷入熱戀，怎麼勸都沒有用，而穆罕默德因居留資格需經審核，因此兩人被迫分開2年，直到他順利取得簽證後，才搬進艾瑞斯位在英國的房子，之後穆罕默德就在家附近的超市找了一份保全工作。

直到最近，穆罕默德在臉書透露分手的訊息，艾瑞斯才坦言，她與丈夫已在上個月就分開了，更說「我們曾經擁有美好的性生活，但後來就變調了，我還要負責照顧他，真的非常累，幫他打掃煮飯，其實沒有他，我可以過得更好。我很後悔當初沒聽親友的勸阻，但事實已無法改變，我真的很後悔，也終於知道我第一任丈夫才是最好的」。

艾瑞斯提到，穆罕默德不常對人敞開心扉，而她則喜歡與人聊天，兩人個性差很多，也是分手的原因之一，而她將丈夫趕出家門後，養了一隻貓作伴，並稱牠是「生命中的新歡」，更指自從將穆罕默德趕出去後，就再也沒看過對方。由於穆罕默德是透過艾瑞斯取得英國簽證，如今兩人已分開，他的居留資格必須再接受審查。