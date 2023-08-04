從來沒有一次溝通像這次一樣，隨著體感跟著離世毛孩哭得這麼悽慘，這是一隻外號叫「激動妹」的瑪爾濟斯，是一隻很愛笑的狗狗，只是對於鞭炮聲、電鈴聲、電話聲的反應都非常激動，所以媽媽叫牠激動妹。溝通時媽媽寫了一封好長的信要給牠，裡面敘說著激動妹生病後的狀況跟媽媽的心情，且列出的九個問題裡面，有高達七題都在跟激動妹對不起。

但就在溝通前夕，媽媽突然把寫給激動妹的信內容全部換掉，她說因為想想不應該再讓激動妹聽到這些負面的難過情緒，所以將內容改成跟激動妹從小到大互動的點點滴滴。但就是這些曾經美好的細節，勾起激動妹所有的思念，哭到溝通一度中斷，這對激動妹來說，比媽媽說什麼對不起都來得珍貴，因為那是紮紮實實曾經相依為命，彼此陪伴的歲月，都存在媽媽跟激動妹的回憶裡。

媽媽說，自從激動妹離世後，再也沒有人敢在她面前提起牠，單純只是怕她傷心吧，「但，我好想有人願意跟我聊聊這孩子，至少可以證明激動妹真的存在過！」我完全理解媽媽的心情，活跳跳的孩子突然不在了，那種空洞要如何排解？能夠聊聊，至少可以釋放掉壓抑的思念情緒。

媽媽深知，沒了激動妹，自己未來一個人日子很難熬，因此想請求激動妹諒解她必須再有一個孩子，才有再往前進的動力。此時激動妹酷酷的，可能不是那麼想面對這個問題，那是牠曾經獨享的愛啊，但畢竟那是牠愛的媽媽：「媽媽清楚自己要什麼，那就不要問激動妹了啦，照媽媽的心走吧！」「因為我很愛媽媽，所以會願意成全，但我會裝作不知道！」激動妹說。

去年激動妹發現心臟病時，已經是嚴重的第C期，但從小就不肯吃藥的激動妹，對照顧牠的媽媽來說，是很大的挑戰，加上前面說到牠個性很容易受到外在聲音驚嚇，這兩個不利於心臟病的因素，全加在激動妹身上，當病情惡化送去住院時，醫師還交代媽媽不能出現在牠面前，只能偷偷探病，免得牠情緒激動。

雖然媽媽自責是不是照顧不周想跟牠道歉，但當聽到激動妹說：「不是媽媽不乖，是激動妹不乖，任性不肯吃藥藥，不知道這樣會賠上命。」結果，媽媽突然跟牠說：「後悔了齁！」似乎又回到兩人之前的日常對話。

有趣的是，當激動妹聽到媽媽在信中說到：「以前你只要有一點聲響就一直叫，媽媽都嫌你好吵，但現在電話或電鈴響，媽媽卻好想再聽到你的叫聲」時，換激動妹說：「知道懷念了齁！」我不禁莞爾，真是什麼樣的人養什麼樣的狗，激動妹的語氣跟媽媽根本一模一樣。

媽媽還問說：「你有回來看過我嗎？」激動妹回答：「有啊，我無所不在」，「那為什麼我都感覺不到你？」媽媽焦急的追問。為了能夠讓媽媽徹底理解，聰明的激動妹突然想到一個形容「就像住院時，媽媽偷偷來看我，但我卻看不到你；現在換我看得到媽媽，但媽媽看不到我一樣」，果然是了解媽媽的孩子，瞬間媽媽說她聽懂了。

激動妹的骨灰，媽媽把它埋在自家前面的樹下，站在陽台就可以看得到，問激動妹滿不滿意？激動妹回答：「很開心可以變成媽媽的一片風景。」我怕媽媽意猶未盡，再幫她補問最後一個問題，「激動妹，最後還想跟媽媽說什麼嗎？」可愛的激動妹說：「媽媽，睡覺了啦，我在老位置等你。」