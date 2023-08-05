美國賓州（Pennsylvania）一名動物救援組織成員，近日在巡視場地時，意外在圍籬旁邊的草叢中發現巨大的棕色香菇，伸手觸碰時竟突然動了起來，仔細一看才發現香菇竟是蝙蝠偽裝而成的。

根據《The Dodo》報導，美國賓州蝙蝠救援隊（Pennsylvania Bat Rescue）一名工作人員日前在圍籬旁發現一朵「帶毛香菇」，由於比一般的香菇大上不少，他便好奇地伸手去摘，沒想到棕色香菇突然動了一下，這才驚覺並非是一朵巨菇，而是偽裝成香菇的東部紅蝙蝠（eastern red bat）。

對此，蝙蝠救援隊創始人兼執行董事斯特朗希克（Stephanie Stronsick）表示，眼前這隻東部紅蝙蝠（eastern red bat）是志工過去救援的蝙蝠孩子之一，而東部紅蝙蝠趴臥在草地上的行為看似很怪，但在蝙蝠群體中卻相當常見，原因是牠們非常擅長偽裝成香菇以欺騙掠食者，有時候是在地面上，也可能出現在樹上，「所以人們發現樹上長香菇時，先不要感到訝異，那其實是蝙蝠」。

斯特朗希克接著說，東部紅蝙蝠棲息在草地上時，會創造一個舒適的小空間，並蜷縮在尾巴裡面睡到晚上，外觀看起來就跟香菇沒兩樣，除了能迴避掠食者之外，睡在草地也有利於消暑或保持溫暖。