婆媳問題一直是道難解的題。國外一名媳婦在知名論壇提到，她日前參加丈夫的家族聚會，自己吃了兩人份的套餐，豈料婆婆看到後，當眾指責她浪費食物，更說女人不應該吃這麼多，之後還要求她買單，該名媳婦直接拒絕，用1句話堵住婆婆的嘴。

一名27歲女子在知名論壇《Reddit》發文，她與丈夫奈特（Nate）認識長達10年，並於4年前結婚，兩人感情非常好，但她卻與婆婆處不來，婆婆非常喜歡干涉她的飲食習慣，但她天生代謝比別人快，而且還在馬場工作，每天消耗很多熱量，平時食量也就比較大，但身材依舊苗條。

原PO提到，為了避免被婆婆指責，每次與公婆見面前，她都會先東西墊胃，近日她參加丈夫的家族聚會，由於工作一整天都沒吃，因此抵達餐廳後，她就點了「雙人份大牛排套餐」，附贈蝦子、培根及兩種配菜，但並非菜單上最貴的餐點。

原PO表示，他們都是各付各的錢，所以就算吃再貴，別人也無權干預，但婆婆卻開始指責，說她不可能吃得完，這種行為是浪費食物，未料原PO真的吃光餐點，婆婆當場惱羞，斥責她很不健康，甚至有問題，女人不應該吃這麼多食物。

婆婆還以此要求原PO幫其他親戚買單，原PO當場直接拒絕，更說「當初就講好AA制，我不可能付全部人的錢，而且你點了牛排和開胃菜，比我的套餐還要貴」，原PO丈夫也支持妻子的做法，婆婆當場氣到罵她混蛋，就不再多說什麼，但其他親戚都站在婆婆那一方。