俄國喀山（Kazan）近日出現驚人奇景，橘紅色晚霞中竟冒出一朵「蘑菇雲」，讓當地民眾誤以為發生核爆，詭異畫面不斷在網路上瘋傳。對此，氣象學者表示，這只是很正常的大氣現象，不用過度恐慌。

綜合外媒報導，位於俄羅斯南部「韃靼斯坦共和國」（Tatarstan）首府的喀山，本月2日出現一幕奇景，當地不少居民目擊天空出現詭異的「蘑菇雲」，令人不禁聯想到烏克蘭戰場上的緊張情勢，擔心發生核爆。

對此，當地生態與自然資源部緊急發表聲明，安撫民眾恐慌情緒，官方發言人指出這是積雨雲或砧狀雲，「當暖空氣比冷空氣輕，上升到中層大氣層，就會形成蘑菇雲…這是一種特殊類型的積雨雲，上升到約12至15公里的高度，然後開始擴散。」

氣象局前局長鄭明典過去也曾在臉書分享砧狀雲的絕美景象，並解釋此為典型的積雨雲，在夏天會因熱對流發展旺盛，上升到對流層頂部，上升氣流受到阻礙無法繼續往上後，會呈放射狀水平擴散。中央氣象局官網也指出，在夏天午後時常可看到積雨雲，通常會伴隨強烈降雨、颳風、雷電，應特別留意。