不少夫妻若婚姻經營不下去，通常都是默默地去辦離婚手續。近日網路流傳一張「離婚宴菜單」，每道食物的名稱都帶有警世意味，讓人看了直呼有趣，也有不少人認為，辦離婚宴將兩人感情狀況告知親友，也能省去未來一直被問的麻煩。

根據《星島網》報導，網路近日流傳一張「離婚宴菜單」，菜名都帶有警世意味，例如「珠心分離」、「各散東西」、「蝦不為例」、「各自各精彩」、「不用再飯」等，其實這場離婚宴辦在去年，設宴地點在馬來西亞怡保，沒想到最近又被翻出來討論。

不少網友表示，「菜名取得不錯喔！比結婚宴席還有創意」、「親友參加，還需要包錢嗎」、「其實辦離婚宴也不錯，起碼是好聚好散」、「兩個人不適合就離婚，真的活得比較快樂，還沒有婆媳問題」、「空氣中瀰漫彈藥味就算了，食物會不會還在天上飛」。

現代人對婚姻觀念大改變，離婚率高已不稀奇，大陸不少年輕人會高調辦「離婚宴」，一名離婚的男子曾表示，雖然辦離婚宴不可能像結婚宴一樣，但離婚並非不好意思的事情，雙方可以在微笑中說再見，也能將婚姻失敗對雙方親友的傷害降至最低。